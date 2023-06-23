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Алексей Селиваненко объяснил решение Карена Хачанова сняться с Уимблдона

Алексей Селиваненко объяснил решение Карена Хачанова сняться с Уимблдона
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко объяснил решение россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира, сняться с Уимблдона, на котором теннисист в 2021 году дошёл до четвертьфинала.

«Очевидно, что Хачанов со своей командой решили взять паузу после «Ролан Гаррос», чтобы спокойно восстановиться. Такое случается время от времени со всеми. Не думаю, что имеет смысл заниматься рассуждениями о том, как и кто выступил бы на каком-либо следующем турнире», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Карен Хачанов также отказался от участия в травяном турнире ATP-500 в Галле (Германия). Причиной снятия теннисиста с Уимблдона стал стрессовый перелом.

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