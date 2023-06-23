Веснина: Хачанов провёл невероятные полгода. Но организм дал сбой, поэтому нужен отдых

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о снятии россиянина Карена Хачанова с Уимблдона.
«Очень обидно за Хачанова. Стрессовый перелом — неприятная травма, требующая довольно длительного восстановления. Карен провёл просто невероятные полгода. Шикарно провёл два «Больших шлема», дважды играл в полуфинале. Возможно, он находился в одной из лучших форм в своей карьере. Но организм дал сбой, поэтому сейчас ему нужен отдых.
У него были отличные перспективы на Уимблдоне. Хачанов умеет здорово играть на траве — у него есть великолепная подача. К сожалению, в большом спорте не обойтись без травм. Желаю Карену скорейшего возвращения на корт. Очевидно, что восстановление займёт какое-то время. Но я уверена, что он вернётся только сильнее!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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