Карен Хачанов прокомментировал своё решение о снятии с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов, который сегодня, 23 июня, снялся с Уимблдона, рассказал о причинах этого решения на своей страничке в социальных сетях.
«Мне нелегко это писать, но я должен сообщить, что снимаюсь с предстоящего Уимблдона. Из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос», — стрессового перелома крестцовой кости — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Я до последнего надеялся, что успею восстановиться, но мои доктора уверили меня, что это невозможно. Теперь мой приоритет — восстановление и подготовка к турнирам в августе. В то же время я счастлив быть рядом с семьёй и благодарен за возможность не пропустить момент рождения моего второго сына. Я использую этот перерыв в выступлениях как мотивацию для возвращения и достижения того, чего я хочу. Спасибо за понимание и поддержку, она для меня многое значит!» — написал спортсмен.
Напомним, в 2021 году Карен Хачанов дошёл до четвертьфинала Уимблдона. В прошлом году он, как и все спортсмены из России и Беларуси, не был допущен к участию в турнире.
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