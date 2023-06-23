Синнер не смог доиграть матч с Бубликом в 1/4 финала турнира в Галле
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 48-я ракетка мира, вышел в полуфинал травяного турнира ATP-500, проходящего в Галле (Германия), после снятия с соревнований соперника спортсмена, итальянца Янника Синнера (9), по ходу второго сета матча 1/4 финала. После первого сета матча итальянский теннисист брал медицинский тайм-аут. Встреча была остановлена при счёте 7:5, 2:0.
Теннисисты провели на корте 52 минуты. Александр Бублик за это время выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. На счету Янника Синнера две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и две двойные ошибки.
В полуфинале турнира Александр Бублик встретится либо с Александром Зверевым (Германия), либо с Николасом Харри (Чили).
Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 13:10 МСК
48
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 0
Rt
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9
Янник Синнер
Я. Синнер
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