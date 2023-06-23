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Рублёв — Грикспор: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Галле

Рублёв — Грикспор: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Галле
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Сегодня, 23 июня, состоится матч четвертьфинала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв (7) и голландец Таллон Грикспор (29), кругом ранее выбивший с соревнований действующего чемпиона Хуберта Хуркача (Польша, 17). Их встреча начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Таллона Грикспора за выход в полуфинал турнира.

Ранее у спортсменов была только одна личная встреча. Они играли друг против друга на харде в Дохе (Катар) в текущем сезоне: тогда победа осталась за Андреем Рублёвым.

Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня. Призовой фонд соревнований составляет € 2,2 млн.

Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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