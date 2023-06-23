Новак Джокович выступит на выставочном турнире в Херлингеме перед Уимблдоном
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выступит на выставочном турнире в Херлингеме (Великобритания) перед Уимблдоном, сообщает Eurosport.
Помимо Джоковича, на турнире выступят испанец Карлос Алькарас, датчанин Хольгер Руне, норвежец Каспер Рууд, британец Кэмерон Норри, американцы Фрэнсис Тиафо и Доминик Тим, немец Александр Зверев и другие спортсмены. Джокович сыграет на этом выставочном турнире второй год подряд.
Выставочный турнир в Херлингеме пройдёт с 27 июня по 1 июля. Уимблдон-2023 начнётся 3 июля.
Напомним, ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции — 2023. В финале турнира серб обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда.
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