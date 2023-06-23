Новак Джокович выступит на выставочном турнире в Херлингеме перед Уимблдоном

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выступит на выставочном турнире в Херлингеме (Великобритания) перед Уимблдоном, сообщает Eurosport.

Помимо Джоковича, на турнире выступят испанец Карлос Алькарас, датчанин Хольгер Руне, норвежец Каспер Рууд, британец Кэмерон Норри, американцы Фрэнсис Тиафо и Доминик Тим, немец Александр Зверев и другие спортсмены. Джокович сыграет на этом выставочном турнире второй год подряд.

Выставочный турнир в Херлингеме пройдёт с 27 июня по 1 июля. Уимблдон-2023 начнётся 3 июля.

Напомним, ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции — 2023. В финале турнира серб обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда.