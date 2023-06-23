Хэрриет Дарт — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Бирмингеме

Сегодня, 23 июня, состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором 21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова (4) сыграет со 134-й ракеткой мира британкой Хэрриет Дарт (WC). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хэрриет Дарт — Анастасия Потапова в 1/4 финала травяного турнира в Бирмингеме.

Спортсменки ещё ни разу не встречались на корте. В прошлом раунде соревнований Потапова обыграла американку Кэти Макнелли, а Дарт одержала победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

В полуфинале соревнований в Бирмингеме победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Магдалена Фрех (Польша) — Елена Остапенко (Латвия).