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Хэрриет Дарт — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Бирмингеме

Хэрриет Дарт — Анастасия Потапова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Бирмингеме
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Сегодня, 23 июня, состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором 21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова (4) сыграет со 134-й ракеткой мира британкой Хэрриет Дарт (WC). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хэрриет Дарт — Анастасия Потапова в 1/4 финала травяного турнира в Бирмингеме.

Бирмингем. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 18:30 МСК
Хэрриет Дарт
134
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Спортсменки ещё ни разу не встречались на корте. В прошлом раунде соревнований Потапова обыграла американку Кэти Макнелли, а Дарт одержала победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

В полуфинале соревнований в Бирмингеме победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Магдалена Фрех (Польша) — Елена Остапенко (Латвия).

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