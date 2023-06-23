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Де Минор вышел в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв Маннарино

Де Минор вышел в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв Маннарино
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Австралийский теннисист Алекс де Минор, 18-я ракетка мира, вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Теннисист в трёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино, 46-го в рейтинге ATP. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Алекс де Минор за это время выполнил четыре эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил одну двойную ошибку. На счету Адриана Маннарино — две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта (75%), а также две двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Лондоне австралийский спортсмен сыграет либо с шестой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне, либо с 16-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти.

Лондон. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 14:10 МСК
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Адриан Маннарино
46
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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