Де Минор вышел в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв Маннарино

Австралийский теннисист Алекс де Минор, 18-я ракетка мира, вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Теннисист в трёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино, 46-го в рейтинге ATP. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Алекс де Минор за это время выполнил четыре эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил одну двойную ошибку. На счету Адриана Маннарино — две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта (75%), а также две двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Лондоне австралийский спортсмен сыграет либо с шестой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне, либо с 16-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти.