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Тарпищев — о травме Хачанова: US Open Карен тоже пропустит

Тарпищев — о травме Хачанова: US Open Карен тоже пропустит
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о травме 11-й ракетки мира, российского теннисиста Карена Хачанова, из-за которой спортсмен снялся с Уимблдона-2023.

«Очень обидная травма, потому что Карен набрал ход, мог хорошо выступить на Уимблдоне. Такая же травма была у Андрея Рублёва, когда он пропустил три месяца. Так что US Open Хачанов тоже пропустит, к сожалению», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее Карен Хачанов также отказался от участия в травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Причиной снятия российского теннисиста с Уимблдона стал стрессовый перелом. В основу Уимблдона вместо россиянина вошёл аргентинец Хуан Мануэль Серундоло, 110-я ракетка мира.

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