Ига Свёнтек стала лицом Porsche

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек стала амбассадором Porsche. О начале сотрудничества с немецким производителем автомобилей польская теннисистка объявила в своих социальных сетях.

«После того как я выиграла свой второй трофей в Штутгарте, многие из вас написали, что это хороший момент для начала работы с Porsche и что их автомобили очень бы мне подошли. И… что вы думаете теперь?! Я присоединяюсь к команде Porsche! Но это не значит, что я не буду бороться за очередной автомобиль Porsche в Штутгарте через год», — написала Свёнтек.

Напомним, в финале соревнований WTA-500 в Штутгарте (Германия) 2023 года, победителям которого организаторы традиционно дарят престижный автомобиль, Свёнтек со счётом 6:3, 6:4 обыграла вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.