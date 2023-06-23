Крейчикова разгромила Фрухвиртову и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В четвертьфинальном матче первая сеяная Крейчикова уверенно обыграла соотечественницу Линду Фрухвиртову со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Крейчикова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Фрухвиртова выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и не получила ни одного шанса взять подачу соперницы.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Крейчикова сыграет с представительницей Китая Чжу Линь, которая в четвертьфинале одолела лаки-лузера из Канады Ребекку Марино со счётом 4:6, 6:3, 6:2.