Крейчикова разгромила Фрухвиртову и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В четвертьфинальном матче первая сеяная Крейчикова уверенно обыграла соотечественницу Линду Фрухвиртову со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Крейчикова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Фрухвиртова выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и не получила ни одного шанса взять подачу соперницы.
За выход в финал турнира в Бирмингеме Крейчикова сыграет с представительницей Китая Чжу Линь, которая в четвертьфинале одолела лаки-лузера из Канады Ребекку Марино со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Бирмингем. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 18:05 МСК
12
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
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Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
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