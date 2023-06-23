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Крейчикова разгромила Фрухвиртову и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Крейчикова разгромила Фрухвиртову и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В четвертьфинальном матче первая сеяная Крейчикова уверенно обыграла соотечественницу Линду Фрухвиртову со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Крейчикова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Фрухвиртова выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и не получила ни одного шанса взять подачу соперницы.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Крейчикова сыграет с представительницей Китая Чжу Линь, которая в четвертьфинале одолела лаки-лузера из Канады Ребекку Марино со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Бирмингем. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 18:05 МСК
Барбора Крейчикова
12
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Линда Фрухвиртова
57
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Бирмингем. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 13:10 МСК
Чжу Линь
39
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Ребекка Марино
90
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
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