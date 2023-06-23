Андрей Ольховский объяснил поражение Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Галле

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении первой ракетки России Даниила Медведева от испанца Роберто Баутиста-Агута (23-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 5:7, 6:7 (3:7).

«Ничего страшного в этом поражении нет. Всё-таки турнир в Галле является подводящим к Уимблдону. Следующий турнир намного важнее. Что касается игры, то Даниилу пока некомфортно на травяном покрытии. На мой взгляд, он слишком далеко стоит от задней линии, а отскок на траве не очень высокий. Но если Дане так играть комфортнее, то он будет так играть.

Есть тренер и команда, которые сделают выводы из этих матчей. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Центральный корт немного неровный. На Уимблдоне будет поровнее, соответственно, будут ровные отскоки и будет легче играть на задней линии», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.