Виктор Янчук высказался о вылете Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Галле

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении Даниила Медведева от испанца Роберто Баутиста-Агута (23-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 5:7, 6:7 (3:7).
«Агут — классный игрок. Простых матчей с такими игроками не бывает. С другой стороны, на травяном покрытии нужны особые качества и приёмы. Кто первым нанесёт прицельный и острый удар, тот и захватит инициативу в розыгрыше очка. В этом плане испанец оказался более приспособленным и быстрым.
Первый сет Агут уверенно выиграл. Во втором сете была равная игра. Но на тай-брейке Баутиста оказался сильнее. Агут действовал более инициативно. Он переиграл Даниила. Медведеву нужно подтягиваться. Он не универсальный игрок — у него лучше всего игра идёт на харде», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 июня 2023
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