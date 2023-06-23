Елена Веснина: видно, что Медведеву пока не очень комфортно на травяных кортах

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о поражении первой ракетки России Даниила Медведева от испанца Роберто Баутиста-Агута (23-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 5:7, 6:7 (3:7).

«Даниил играл с достаточно неудобным для себя соперником. У него с Баутиста-Агутом счёт по личным встречам 2-5. Очень непростой испанец, который умеет играть на траве, что нетипично для испанского тенниса. У него достаточно плоская игра, хорошая первая подача. Даниил пока не очень комфортно чувствует себя на травяных кортах. Но Даня уже лучше двигается, чем на первом турнире.

Однако соперник сегодня был неудобным для него и хорошо играющий на траве. Баутиста-Агут двигался чуть получше, в решающие моменты принимал правильные решения. Даниил пока не поймал свою игру. Видно, что пока ему не очень комфортно на травяных кортах. Это абсолютно нормально, когда в прошлом году вообще не было практики. Сейчас нужно заново «ходить» на этом покрытии», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.