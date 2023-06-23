Буланова, вышедшая замуж за экс-теннисиста Руднева, прокомментировала слухи о беременности

Татьяна Буланова отреагировала на слухи о своей беременности, которые распускает певец Александр Попов.

Попов, которого СМИ называют «бывшим возлюбленным Булановой», назвал пышный наряд певицы на свадьбе с бывшим теннисистом, а ныне бизнесменом Валерием Рудневым способом скрыть беременность.

«Полное враньё и абсолютный бред. А этот Александр Попов — какой он мне, прости Господи, «бывший возлюбленный»? Я с этим человеком лет 10 назад записала дуэтом одну песню, а вообще у меня совместных композиций с самыми разными авторами великое множество!

Он просто идиот, придурок, который пытается раскрутиться и стать звездой на том, что придумывает всякие небылицы про меня, — объяснила мотивацию мужчины собеседница ФАН. — «Возлюбленный»! Да и виделась с ним всего три раза в жизни — и каждый раз встречи были связаны с записью той самой злосчастной песни, которую я даже потом не исполняла нигде! Так что этот Александр Попов — реально больной человек!» — приводит слова Булановой ФАН.