Корда в двух сетах обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
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32-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала представителя Великобритании Кэмерона Норри (13-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой Корды в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Общая продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Корда за это время выполнил шесть эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Норри три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В полуфинале турнира в Лондоне Себастьян Корда сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария).
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