Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корда в двух сетах обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Корда в двух сетах обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Комментарии

32-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала представителя Великобритании Кэмерона Норри (13-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Корды в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Общая продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Корда за это время выполнил шесть эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Норри три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале турнира в Лондоне Себастьян Корда сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария).

Лондон. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 19:00 МСК
Себастьян Корда
32
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 1  
         
Кэмерон Норри
13
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023