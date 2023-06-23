Рублёв обыграл Грикспора и сыграет с обидчиком Медведева в полуфинале турнира в Галле

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв в матче 1/4 финала соревнований представителя Нидерландов Таллона Грикспора (29-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась волевой победой российского теннисиста со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Грикспора 16 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале соревнований в Германии Андрей Рублёв встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, ранее обыгравшим Даниила Медведева в четвертьфинале.
Основная стадия травяного турнира категории ATP-500 в Галле проходит с 19 по 25 июня. Его призовой фонд составляет € 2,5 млн.
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