Баутиста-Агут: чтобы победить Медведева на травяном корте, нужно играть очень хорошо

23-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут высказался после победы над россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 7:5, 7:6 (7:3).
«Думаю, чтобы победить Даниила на этом корте, нужно играть очень хорошо. Несколько месяцев в этом году я чувствовал себя не очень, но продолжал усердно работать. Знаю, что теннис иногда бывает очень трудным, но сегодня выяснилось, что я много работаю, и я очень счастлив, потому что играл отлично. Думаю, что могу неплохо двигаться по траве, я довольно быстрый. Мои удары летят плоско, и, самое главное, мне нравится играть на этом покрытии», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.
В полуфинале соревнований в Германии испанский теннисист сыграет с Андреем Рублёвым.
- 23 июня 2023
-
21:41
-
21:25
-
21:02
-
20:42
-
20:33
-
20:32
-
20:29
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:03
-
18:52
-
18:36
-
18:23
-
18:08
-
17:46
-
17:25
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
14:29
-
14:17
-
14:11
-
14:00
-
13:33
-
13:03
-
12:45
-
12:23
-
12:14
-
12:10
-
11:34