Баутиста-Агут: чтобы победить Медведева на травяном корте, нужно играть очень хорошо

23-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут высказался после победы над россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) — 7:5, 7:6 (7:3).

«Думаю, чтобы победить Даниила на этом корте, нужно играть очень хорошо. Несколько месяцев в этом году я чувствовал себя не очень, но продолжал усердно работать. Знаю, что теннис иногда бывает очень трудным, но сегодня выяснилось, что я много работаю, и я очень счастлив, потому что играл отлично. Думаю, что могу неплохо двигаться по траве, я довольно быстрый. Мои удары летят плоско, и, самое главное, мне нравится играть на этом покрытии», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.

В полуфинале соревнований в Германии испанский теннисист сыграет с Андреем Рублёвым.