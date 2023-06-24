Алькарас — о своих «учителях» на траве: Роджер и Энди для меня — лучшие, хочу быть как они
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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился мыслями о том, как он совершенствует свою игру, учась у сильнейших теннисистов.
«Хочу равняться на лучших игроков на траве и в движении. На траве Роджер и Энди для меня – лучшие игроки, которые отлично двигаются по траве. Поэтому я хочу быть таким же, как они.
Я не говорю о Джоковиче, потому что он скользит как по грунтовому корту. Это не мой стиль, но я стараюсь использовать в своей игре то же, что и Роджер с Энди на траве», – приводит слова Алькараса ATP Tour.
Напомним, вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала представителя Болгарии Григора Димитрова (26-й в рейтинге ATP).
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