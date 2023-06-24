Дмитриева: Кудерметовой важнее подготовиться к Уимблдону, чем выиграть маленький турнир

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала снятие 13-й ракетки мира российской теннисистки Вероники Кудерметовой с травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
«После таких напряжённых двух недель на траве, возможно, её что-то начало беспокоить. Уже совсем скоро Уимблдон. Все его ставят во главу. Кудерметова сейчас в очень неплохой форме. Но если тебя что-то беспокоит, то лучше пропустить этот маленький турнир. Подготовиться к Уимблдону гораздо важнее, чем выиграть маленький турнир!» — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня, 24 июня, Кудерметова должна была сыграть с соотечественницей Екатериной Александровой в матче 1/4 финала турнира в Берлине. Из-за травмы левого бедра спортсменка снялась с матча.
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