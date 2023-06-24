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Янчук: Кудерметова снялась, понимая, что лучше беречь силы и восстановиться к Уимблдону

Янчук: Кудерметова снялась, понимая, что лучше беречь силы и восстановиться к Уимблдону
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что российская теннисистка Вероника Кудерметова приняла решение сняться с травяного турнира в Берлине (Германия), чтобы восстановиться к Уимблдону-2023.

«Кудерметова снялась, понимая, что лучше беречь силы и восстановиться после больших нагрузок, чтобы лучше подойти к Уимблдону. Это, может быть, даже разумно и правильно. Решать ей. Думаю, что она права, потому что просто так без причины сняться она не может», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Кудерметова не выступила в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Берлине с соотечественницей Екатериной Александровой из-за травмы левого бедра.

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