Бублик — о матче со Зверевым: играть с Сашей всегда очень сложно

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу в матче полуфинала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Спортсмен в нём обыграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в самый крупный финал турниров ATP в своей карьере.

«Работа ещё не закончена, остался один, финальный, матч. Я очень счастлив, но стараюсь оставаться сфокусированным. Я пытался играть в свой теннис в этой встрече, поэтому действительно рад сегодняшней победе. Играть с Сашей (Зверевым — прим. «Чемпионата») всегда очень сложно, и мне правда везло в нескольких ключевых моментах. Когда встречаешься с такими топовыми игроками, как Саша, нужно быть во всеоружии», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.