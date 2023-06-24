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Бублик — о матче со Зверевым: играть с Сашей всегда очень сложно

Бублик — о матче со Зверевым: играть с Сашей всегда очень сложно
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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу в матче полуфинала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Спортсмен в нём обыграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в самый крупный финал турниров ATP в своей карьере.

«Работа ещё не закончена, остался один, финальный, матч. Я очень счастлив, но стараюсь оставаться сфокусированным. Я пытался играть в свой теннис в этой встрече, поэтому действительно рад сегодняшней победе. Играть с Сашей (Зверевым — прим. «Чемпионата») всегда очень сложно, и мне правда везло в нескольких ключевых моментах. Когда встречаешься с такими топовыми игроками, как Саша, нужно быть во всеоружии», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

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