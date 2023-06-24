Известна сетка турнира ATP-250 в Истбурне, на котором выступят Фритц, Харри и Сонего

Опубликована сетка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт в Истбурне (Великобритания) с 26 июня по 1 июля 2023 года.

Первый сеяный турнира — восьмая ракетка мира из США, действующий чемпион Истбурна Тейлор Фритц. Он начнёт борьбу в Истбурне во втором круге и встретится в нём с победителем матча между Марко Чеккинато (Италия) и Маккензи Макдональдом (США). Также со второго круга стартуют аргентинец Франсиско Серундоло (четвёртый по посеву), австралиец Алекс де Минор (3) и американец Томми Пол (2).

Алекс де Минор во втором круге турнира сыграет либо с Грегуаром Баррером (Франция), либо с Эмилем Руусувуори (Финляндия), а Томми Пол встретится с победителем матча Нуну Боргес (Португалия) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Также на турнир в Истбурне заявлены чилиец Николас Харри (5), итальянец Лоренцо Сонего (7), серб Миомир Кецманович (8) и аргентинец Томас Мартин Этчеверри (6).