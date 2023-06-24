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Алькарас уверенно обыграл Корду и вышел в финал турнира в Лондоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Лондоне (Великобритания). В полуфинальном матче соревнований посеянный первым Алькарас нанёс поражение американцу Себастьяну Корде со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Алькарас дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Корда выполнил девять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, заработав пять брейк-пойнтов.

Счёт в личном противостоянии Алькараса и Корды стал 3-1 в пользу испанского теннисиста. Соперники впервые сыграли друг с другом на траве.

За титул на турнире в Лондоне Алькарас сыграет с седьмым сеяным – австралийским теннисистом Алексом де Минором.