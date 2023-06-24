Янчук: Рублёв был сильнее Баутиста-Агута. Его игра подходит для травы

Советский и российский теннисист, тренер Виктор Янчук прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в финал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

«Рублёв был сильнее Баутиста-Агута. Андрей играет динамичнее, ближе держится к задней линии и частенько играет по восходящему мячу. Рублёв больше подходит для игры на траве, чем Медведев. Андрей молодец! Он лучше приспосабливается к траве, и его игра больше подходит для этого покрытия», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале турнира Андрей Рублёв встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Их матч пройдёт завтра, 25 июня. Счёт по личным встречам — 3:0 в пользу российского теннисиста.