Янчук: Рублёв справится с Бубликом в финале в Галле. Андрей психологически сильнее

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о предстоящем финале травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия), в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

«Я удивился, что Бублик выиграл у Зверева. Это было очень неожиданно. Бублик до сих пор играл с какими-то отдельными победами, но не вызывал особого доверия — в его игре не было надёжности. Иногда он допускал неподходящие удары, не было солидности и надёжности. Но он обыграл Зверева. Это хороший и яркий результат.

Думаю, Рублёв справится с Бубликом в финале в Галле. Андрей психологически сильнее Александра, опытнее. Игра Рублёва достаточно активная», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.