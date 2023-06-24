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Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал турнира АТР на траве

Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал турнира АТР на траве
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20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, в активе которого десять титулов АТР, на турнире категории АТР-500 в Лондоне в 14-й раз сыграет в финале, но впервые на травяном покрытии. В случае победы над седьмым сеяным австралийским теннисистом Алексом де Минором, Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира и станет лидером посева на Уимблдоне-2023.

Напомним, в полуфинале турнира в Лондоне Алькарас нанёс поражение 32-й ракетке мира американцу Себастьяну Корде со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

В сезоне-2023 Алькарас провёл уже 28 матчей против соперников, не входящих в топ-20, и в 27 из них победил. Карлос доходил как минимум до полуфинала в восьми из девяти турниров, в которых играл в этом году.

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