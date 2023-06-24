Карлос Алькарас: чувствую, будто играю на траве уже лет 10 — это что-то невероятное

Испанский теннисист Карлос Алькарас, впервые в карьере вышедший в финал турнира на траве, прокомментировал своё достижение и предстоящую встречу в решающем матче турнира в Лондоне с седьмым сеяным, австралийским теннисистом Алексом де Минором.
«Сейчас чувствую, будто играю на траве уже лет 10 — для меня это что-то невероятное. Не ожидал, что смогу так быстро адаптировать свою игру к этому покрытию, и очень доволен этим.
Отлично играю и прекрасно себя чувствую. Очень рад играть здесь, в Queen's Club. С первого матча чувствую любовь болельщиков. Без них, без той энергии, которой они меня питают, выигрывать такие матчи невозможно.
Встреча с де Минором будет большим вызовом для меня. Он на самом деле хорошо играет на траве, отлично подаёт и здесь будет очень опасен. Но я думаю о себе, о своей игре. Постараюсь выстроить свою игру в матче и не думать о сопернике. Буду наслаждаться финалом, игрой здесь, а там посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.
- 24 июня 2023
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