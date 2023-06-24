Андрей Рублёв прокомментировал свой выход в финал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, прокомментировал свой выход в финал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 24 июня, спортсмен обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в двух сетах — 6:3, 6:4.
«Прекрасное чувство. Это мой второй травяной финал. Я не ожидал, что сыграю здесь в финале в этом году. Это же трава — никогда не знаешь, чего можно от неё ожидать. На этой неделе я в финале, поэтому очень счастлив», — сказал теннисист в интервью на корте.
В финале турнира в Галле Андрей Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Ранее у теннисистов были три личные встречи, все они прошли на харде: в Вене и в Москве в 2019 году и в Роттердаме в 2020-м. Во всех матчах победу одерживал россиянин.
- 24 июня 2023
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