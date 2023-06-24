Артюр Фил и Себастьян Офнер получили уайлд-кард на Уимблдон
Поделиться
Стали известны последние обладатели уайлд-кард для участия в основной сетке одиночного разряда Уимблдона. Ими стали французский теннисист Артюр Фил, 62-я ракетка мира, и австриец Себастьян Офнер, 81-я ракетка мира.
19-летний Артюр Фил в этом сезоне завоевал свой первый трофей соревнований профессионального тура: он выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Лионе (Франция) в мае, в финале обыграв аргентинца Франсиско Серундоло, бывшего на тот момент 30-й ракеткой мира и четвёртым сеяным.
27-летний Себастьян Офнер в 2023 году показал хорошие результаты на «Ролан Гаррос»: теннисист прошёл квалификацию и дошёл до четвёртого круга соревнований, проиграв в нём пятой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу.
Комментарии
- 24 июня 2023
-
22:12
-
21:44
-
21:26
-
21:19
-
20:22
-
20:04
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:30
-
18:10
-
17:32
-
17:22
-
17:10
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
15:19
-
14:43
-
14:40
-
14:06
-
13:57
-
13:44
-
13:41
-
13:20
-
13:16
-
12:37
-
12:03
Партнерский контент