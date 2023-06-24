Артюр Фил и Себастьян Офнер получили уайлд-кард на Уимблдон

Стали известны последние обладатели уайлд-кард для участия в основной сетке одиночного разряда Уимблдона. Ими стали французский теннисист Артюр Фил, 62-я ракетка мира, и австриец Себастьян Офнер, 81-я ракетка мира.

19-летний Артюр Фил в этом сезоне завоевал свой первый трофей соревнований профессионального тура: он выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Лионе (Франция) в мае, в финале обыграв аргентинца Франсиско Серундоло, бывшего на тот момент 30-й ракеткой мира и четвёртым сеяным.

27-летний Себастьян Офнер в 2023 году показал хорошие результаты на «Ролан Гаррос»: теннисист прошёл квалификацию и дошёл до четвёртого круга соревнований, проиграв в нём пятой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу.