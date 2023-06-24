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Кубот — о Свёнтек: она может победить любую соперницу на траве

Кубот — о Свёнтек: она может победить любую соперницу на траве
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Польский теннисист, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Лукаш Кубот поделился мнением о готовности первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек к выступлениям на травяном покрытии.

«Я видел игру Иги на юниорском Уимблдоне. У неё были мощные удары, а ещё она быстро перемешалась от задней линии к сетке. Она прекрасно это делала. У неё есть способности для того, чтобы играть на траве. Думаю, она может победить любую соперницу на этом покрытии, но это вопрос внутреннего пробуждения.

Наверняка они с командой стараются сделать максимум. На турнирах «Большого шлема» самыми важными являются первые два круга. Нужно победить в них, чтобы обрести уверенность в себе и привыкнуть к условиям. К тому же Ига будет играть на центральном корте, который сильно отличается от остальных. Там особенная атмосфера. На следующей неделе узнаем, как Иге и её команде удастся подготовиться к турниру», — приводит слова Кубота издание Sport.pl.

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