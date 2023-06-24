Муте — болельщику в соцсети: забавно говорить об обмане, когда у тебя стоит фото Шараповой

Французский теннисист Корентен Муте эмоционально отреагировал в «Твиттере» на комментарий подписчика, критиковавшего мнение спортсмена. При этом спортсмен упомянул имя россиянки Марии Шараповой.
Муте выразил недовольство позицией ATP по вопросу поведения теннисистов на кортах: французу не понравилось, что в трейлере сериала «Брейк-пойнт» был отрывок, в котором Ник Кирьос кидает ракетку на покрытие, хотя организация осуждает такие поступки. Спортсмен написал: «Вы нас серьёзно штрафуете, когда мы самовыражаемся, а потом продвигаете теннис и зарабатываете деньги на этих моментах. Забавно».
Один из подписчиков оставил теннисисту комментарий, в котором отметил, что Муте «самовыражается жульничеством». В ответ француз написал: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке».
- 24 июня 2023
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