Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Муте — болельщику в соцсети: забавно говорить об обмане, когда у тебя стоит фото Шараповой

Муте — болельщику в соцсети: забавно говорить об обмане, когда у тебя стоит фото Шараповой
Комментарии

Французский теннисист Корентен Муте эмоционально отреагировал в «Твиттере» на комментарий подписчика, критиковавшего мнение спортсмена. При этом спортсмен упомянул имя россиянки Марии Шараповой.

Муте выразил недовольство позицией ATP по вопросу поведения теннисистов на кортах: французу не понравилось, что в трейлере сериала «Брейк-пойнт» был отрывок, в котором Ник Кирьос кидает ракетку на покрытие, хотя организация осуждает такие поступки. Спортсмен написал: «Вы нас серьёзно штрафуете, когда мы самовыражаемся, а потом продвигаете теннис и зарабатываете деньги на этих моментах. Забавно».

Один из подписчиков оставил теннисисту комментарий, в котором отметил, что Муте «самовыражается жульничеством». В ответ француз написал: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке».

Материалы по теме
«Он привнёс баскетбол в теннис». Скандал накануне Уимблдона между Циципасом и Кирьосом
«Он привнёс баскетбол в теннис». Скандал накануне Уимблдона между Циципасом и Кирьосом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023