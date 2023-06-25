«Надаль опозорил тебя, закрой свой рот». Фанаты раскритиковали Муте за слова о Шараповой

Болельщики в социальных сетях раскритиковали французского теннисиста Корентена Муте за высказывание о россиянке Марии Шараповой.

Ранее один из подписчиков написал в комментариях под постом Муте, что тот «самовыражается жульничеством». В ответ француз написал: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке». Это высказывание вызвало бурную реакцию со стороны любителей тенниса, которые встали на защиту российской спортсменки.

«Возможно, если бы ты так «жульничал», ты смог стать обладателем пяти титулов ITF, не говоря уже о пяти выигранных турнирах «Большого шлема», — написал один из болельщиков.

«По крайней мере, она выиграла пять турниров «Большого шлема», а ты даже не можешь выиграть трофей», — написал другой пользователь.

«Как ты вообще можешь что-то говорить, если самый значимый момент в твоей карьере был, когда Надаль опозорил тебя в твоей же стране», — отметил фанат. В данном случае речь идёт о разгромном поражении Муте в матче с испанцем Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции в 2022 году.

«Самое большое достижение в твоей карьере — участие в рэп-песне. Закрой свой рот», — написал пользователь.