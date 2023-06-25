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Роджер Федерер и принцесса Уэльская встретились на корте Уимблдона

Роджер Федерер и принцесса Уэльская встретились на корте Уимблдона
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер и принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон встретились на корте Уимблдона и сыграли в парном разряде, чтобы подчеркнуть работу болбоев и болгёрлз на турнире.

«Уимблдон славится своими удивительно профессиональными мальчиками и девочками, подающими мяч», — приводит слова Миддлтон Daily mail.

Пара играла матч на корте №3, где Федерер выиграл первый матч на пути к своему первому титулу Уимблдона 20 лет назад.

И, хотя Федерер начал свою карьеру 12-летним болбоем в Базеле в 1993 году, ему потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить суть работы. Когда теннисные мячи подпрыгивали у ног, теннисист спрашивал: «Предполагается, что это я их подбираю?»

Принцесса также воспользовалась возможностью, чтобы попытаться получить тренерский совет от бывшей первой ракетки мира. «Любые советы по поводу моей подачи были бы очень полезны», — сказала Миддлтон. Но Федерер ответил лишь комплиментом, сказав: «Подача выглядит хорошо».

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