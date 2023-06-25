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Дмитриева: не сомневалась, что Рублёв победит Баутиста-Агута. Хоть и не люблю прогнозы

Дмитриева: не сомневалась, что Рублёв победит Баутиста-Агута. Хоть и не люблю прогнозы
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Советская теннисистка, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала победу седьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче 1/2 финала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в двух сетах — 6:3, 6:4.

«Андрей сам сказал, что на траве чувствовал себя достаточно комфортно и не испытывал никаких проблем. Когда меня спрашивали, кто победит, то я не сомневалась, что Рублёв победит Баутиста-Агута. Хотя и не люблю делать прогнозы. Андрей сейчас сильнее испанца по всем параметрам», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 25 июня, Рублёв сыграет в финале турнира в Галле с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.

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