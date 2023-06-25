Анна Дмитриева оценила шансы Рублёва обыграть Бублика в финале турнира в Галле

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финального матча турнира в Галле, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и казахстанский теннисист Александр Бублик.

«Бублик — очень талантливый парень. Вздорный и необузданный: всё может и умеет. Не удивилась его победе над Зверевым. На траве у него подачи проходят на ура, да и играет активно. Всё вполне закономерно. Конечно, он не сильнее Зверева, если подводить итоги года, но в отдельном матче может быть сильнее любого.

Думаю, у Рублёва с Бубликом должна быть равная игра. Андрей устойчивее, и у него больше опыта игры в финалах. Никто не знает, как будет себя чувствовать Бублик. Даже он сам», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.