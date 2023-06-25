Польский экс-теннисист Фибак назвал причины слабой игры Иги Свёнтек на траве

Бывший польский теннисист и тренер Войцех Фибак назвал причины слабой игры польской теннисистки Иги Свёнтек на траве.

«Я уже несколько месяцев говорю, что на всех покрытиях всё в порядке, будь то цемент, бетон, более медленные грунтовые корты, такие как Рим или Париж, или более быстрые. Она преуспевает там, потому что она абсолютный теннисный феномен. И, хотя Ига выиграла юниорский турнир Уимблдона, трава для неё – испытание. В основном это из-за экстремального хвата справа, где выброс ракетки немного другой, часто с таким хватом играешь грязно, пропускаешь середину ракетки. Это немного сбивает ритм игры, поэтому я понимаю, что Ига как-то не любит это покрытие.

Я уверен, что с опытом Томаша Викторовски, а также с большим интеллектом Иги они как-нибудь справятся. Я несколько раз говорил об этом с Томашем, потому что можно исправить технику, чтобы сделать удар таким сложным и трудным. Его надо обыгрывать проще»,— приводит слова Фибака Sport.pl.