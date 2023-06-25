Руне: споры о лучшем теннисисте глупы. Федерер, Джокович и Надаль по-своему легендарны

Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне признался, что не является фанатом дебатов о лучшем теннисисте в истории. Спортсмен подчеркнул, что считает швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля легендарными по-своему.

«На мой взгляд, это глупый спор. Мы рассматриваем трёх потрясающих игроков, каждый из которых легендарен по-своему. Они являются источником огромного вдохновения для следующих поколений», — приводит слова Руне Tennis-Infinity со ссылкой на Firstsportz.

Напомним, ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции — 2023. В финале турнира серб обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда. Эта победа стала 23-й для Джоковича на турнирах «Большого шлема».