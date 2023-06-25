Андрей Рублёв проиграл Александру Бублику в финале турнира в Галле

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в финальном матче травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) с представителем Казахстана Александром Бубликом (48-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахстанского спортсмена.

Матч продлился 1 час 35 минут. Андрей Рублёв 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Александра Бублика 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом, Бублик стал победителем турнира в Галле. Эта победа позволит казахстанскому теннисисту подняться в рейтинге ATP с 48-го на 27-е место.