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Андрей Рублёв проиграл Александру Бублику в финале турнира в Галле

Андрей Рублёв проиграл Александру Бублику в финале турнира в Галле
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в финальном матче травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) с представителем Казахстана Александром Бубликом (48-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахстанского спортсмена.

Матч продлился 1 час 35 минут. Андрей Рублёв 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Александра Бублика 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом, Бублик стал победителем турнира в Галле. Эта победа позволит казахстанскому теннисисту подняться в рейтинге ATP с 48-го на 27-е место.

Галле. Финал
25 июня 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
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