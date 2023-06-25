«24 «Шлема» здесь. Сколько моих?». Соболенко — о фотографии с Джоковичем

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, поделилась в социальных сетях фотографией с Новаком Джоковичем — первой ракеткой мира из Сербии. Фото сделано на территории Уимблдона — турнира «Большого шлема», который стартует 3 июля.
Фото: Социальные сети Арины Соболенко
Соболенко иронично подписала фотографию: «24 победы на турнирах «Большого шлема» на этом фото. Угадайте, сколько из них мои?»
Белорусская теннисистка является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде: Арина Соболенко выиграла Australian Open в 2023 году. Новаку Джоковичу принадлежит рекорд по числу «Шлемов» — 23 победы. При этом сербский спортсмен остаётся фаворитом двух оставшихся в 2023 году турниров «Большого шлема»: Уимблдона и US Open.
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