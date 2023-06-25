Алькарас обыграл де Минора и стал победителем турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в финальном матче соревнований посеянного седьмым австралийца Алекса де Минора (18-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась уверенной победой Алькараса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Карлос семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Отдельно стоит отметить, что после победы в Лондоне Карлос Алькарас вернётся на первую строчку мирового теннисного рейтинга, вновь опередив серба Новака Джоковича. Также отметим, что это первый титул испанца на травяном покрытии.