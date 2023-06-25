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Алькарас обыграл де Минора и стал победителем турнира в Лондоне

Алькарас обыграл де Минора и стал победителем турнира в Лондоне
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в финальном матче соревнований посеянного седьмым австралийца Алекса де Минора (18-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась уверенной победой Алькараса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Карлос семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Отдельно стоит отметить, что после победы в Лондоне Карлос Алькарас вернётся на первую строчку мирового теннисного рейтинга, вновь опередив серба Новака Джоковича. Также отметим, что это первый титул испанца на травяном покрытии.

Лондон. Финал
25 июня 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Комментарии
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