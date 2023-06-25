«Для меня это значит целый мир». Бублик — о победе в финале Галле

Казахстанский теннисист Александр Бублик, одержавший сегодня, 25 июня, первую победу в карьере на турнирах ATP-500 — на соревнованиях в Галле (Германия), — поделился ощущениями от своего триумфа.
«Для меня это значит целый мир. Я боролся ради этого в течение нескольких лет, поэтому теперь, получив награду, не воспринимаю её как должное. Это была тяжёлая работа. Перед матчем второго круга я шёл здесь по маленькому Залу славы и видел разные имена теннисистов, с которыми я знаком. Тогда я подумал: «Вау, было бы неплохо однажды завоевать здесь титул». Но я даже представить не мог, что [сейчас] выиграю этот турнир, поэтому я очень, очень счастлив», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.
Для Александра Бублика это второй титул в профессиональном туре. Благодаря ему теннисист поднимется на 27-е место в рейтинге ATP — наивысшее в его карьере.
- 25 июня 2023
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