«Для меня это значит целый мир». Бублик — о победе в финале Галле

Казахстанский теннисист Александр Бублик, одержавший сегодня, 25 июня, первую победу в карьере на турнирах ATP-500 — на соревнованиях в Галле (Германия), — поделился ощущениями от своего триумфа.

«Для меня это значит целый мир. Я боролся ради этого в течение нескольких лет, поэтому теперь, получив награду, не воспринимаю её как должное. Это была тяжёлая работа. Перед матчем второго круга я шёл здесь по маленькому Залу славы и видел разные имена теннисистов, с которыми я знаком. Тогда я подумал: «Вау, было бы неплохо однажды завоевать здесь титул». Но я даже представить не мог, что [сейчас] выиграю этот турнир, поэтому я очень, очень счастлив», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

Для Александра Бублика это второй титул в профессиональном туре. Благодаря ему теннисист поднимется на 27-е место в рейтинге ATP — наивысшее в его карьере.