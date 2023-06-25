Андрей Ольховский назвал ключевой момент в финале между Рублёвым и Бубликом в Галле

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о ключевом моменте в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл казахстанцу Александру Бублику.
«Во-первых, у Бублика была сумасшедшая подача. Во-вторых, я говорил, что у Андрея преимущество по стабильности. Но, к сожалению, весь матч решился одним ударом при счёте 0:1 в третьем сете при «больше», когда Андрей ошибся. Ключевой момент. Выиграй он это очко — не было бы брейка в третьем сете.
Думаю, психологически Рублёву было бы легче играть. Говорил, что Бублик может преподнести сюрприз. Он чисто отподавал. Когда было нужно, он рискнул и попал. На этом покрытии очень важно хорошо подавать, потому что принимающей стороне намного тяжелее.
Но Рублёв сыграл очень хороший турнир. Это хороший старт перед Уимблдоном. Думаю, на Уимблдоне у Рублёва неплохие шансы сыграть хорошо, потому отскок там будет более ровным. В Галле, на мой взгляд, Центральный корт совсем неровный. Поэтому на такой скорости ты вообще не можешь предугадать, как отскочит мяч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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