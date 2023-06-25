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Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира после победы на турнире в Лондоне

Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира после победы на турнире в Лондоне
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вернётся на первую строчку мирового рейтинга после победы на травяном турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В завершившемся сегодня, 25 июня, финальном матче соревнований Алькарас обыграл посеянного седьмым австралийца Алекса де Минора (18-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:4. В обновлённом на следующей неделе рейтинге ATP испанец обойдёт серба Новака Джоковича и снова станет первой ракеткой мира.

Для 20-летнего испанского теннисиста этот титул стал уже пятым в 2023 году. По этому показателю он сравнялся с лидером сезона Даниилом Медведевым. Это 11-й титул для Алькараса в карьере и первый на траве. Он 17-й действующий игрок с титулами на всех трёх покрытиях.

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