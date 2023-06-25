Селиваненко: Рублёв далеко отпустил Бублика в третьем сете — не смог вернуть равновесие
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в финале травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). Теннисист в трёх сетах проиграл казахстанцу Александру Бублику.
«Финал получился зрелищным: со множеством искромётных розыгрышей. Андрей слишком далеко отпустил Александра в начале третьего сета — в итоге по такой игре уже не смог вернуть равновесие», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Далее Андрей Рублёв выступит на Уимблдоне, который стартует 3 июля в Лондоне (Великобритания). Турнирная сетка основы «Шлема» пока неизвестна, она будет опубликована 30 июня: тогда же россиянин узнает своего соперника на старте соревнований.
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