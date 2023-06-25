Бублик впервые выиграл турнир ATP-500 и добился лучшего рейтинга в карьере
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Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере выиграл турнир категории ATP-500, добившись победы на соревнованиях в Галле.
Напомним, в завершившемся сегодня, 25 июня, финале травяного турнира в Германии Александр Бублик обыграл седьмую ракетку мира, россиянина Андрея Рублёва (3-й сеянный). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахстанского спортсмена. Матч продлился 1 час 35 минут. Для Бублика это первая победа за четыре матча против Рублёва и восьмая победа в 26 матчах против топ-10.
Отдельно стоит отметить, что представитель Казахстана также впервые выиграл турнир на травяном покрытии. Триумф в Галле позволит ему подняться в рейтинге ATP с 48-го на 27-е место и достичь лучшего положения в карьере.
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