«Ты всегда был очень талантливым». Андрей Рублёв — Александру Бублику
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Российский теннисист Андрей Рублёв трогательно поздравил казахстанца Александра Бублика с победой на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Спортсмен обратился к своему сопернику по финалу на церемонии награждения.
«Сначала я хочу поздравить Сашу с этой замечательной неделей. Ты всегда был очень талантливым. Эта победа показывает, что если ты хочешь стать лучшим игроком и играть в более стабильный теннис — такой, какой ты показал на этой неделе — то у тебя есть все шансы. И конечно, это всегда что-то особенное — выиграть титул на глазах у своей семьи», — сказал Андрей Рублёв на церемонии награждения.
Для Александра Бублика победа в Галле — самая крупная в карьере. Ранее спортсмен побеждал только на турнире ATP-250 на харде в Монпелье.
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