Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире в Лондоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Это первый титул спортсмена на траве.
«Для меня теннис — это моя жизнь. Теннис — это всё. Как только я вышел на корт, я улыбнулся. Я наслаждаюсь каждой секундой! Эта победа многое значит для меня. Я впервые играл на этом изумительном турнире, быть здесь для меня кажется фантастикой. Для меня сложно показывать хороший уровень на траве, но, конечно, чемпионство каждого турнира ощущается по-особенному.
Шансы на Уимблдоне изменились не так сильно. Новак Джокович приедет на Уимблдон. Единственное, сейчас я чувствую себя лучше, чем в начале недели, очевидно. Конечно, восстановление позиции №1 в рейтинге ATP перед Уимблдоном даёт дополнительную мотивацию, придаёт дополнительную уверенность перед Уимблдоном. Но всё не слишком сильно изменится, если я сыграю на Уимблдоне под №2 или №1», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.
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