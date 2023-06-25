Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире в Лондоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Это первый титул спортсмена на траве.

«Для меня теннис — это моя жизнь. Теннис — это всё. Как только я вышел на корт, я улыбнулся. Я наслаждаюсь каждой секундой! Эта победа многое значит для меня. Я впервые играл на этом изумительном турнире, быть здесь для меня кажется фантастикой. Для меня сложно показывать хороший уровень на траве, но, конечно, чемпионство каждого турнира ощущается по-особенному.

Шансы на Уимблдоне изменились не так сильно. Новак Джокович приедет на Уимблдон. Единственное, сейчас я чувствую себя лучше, чем в начале недели, очевидно. Конечно, восстановление позиции №1 в рейтинге ATP перед Уимблдоном даёт дополнительную мотивацию, придаёт дополнительную уверенность перед Уимблдоном. Но всё не слишком сильно изменится, если я сыграю на Уимблдоне под №2 или №1», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.