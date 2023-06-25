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Людмила Самсонова стартовала на турнире в Бад-Хомбурге с уверенной победы

Людмила Самсонова стартовала на турнире в Бад-Хомбурге с уверенной победы
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, вторая сеяная, уверенно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Спортсменка обыграла в первом круге представительницу Болгарии Викторию Томову в двух сетах: 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Людмила Самсонова по ходу матча восемь раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Виктории Томовой три двойные ошибки и четыре упущенных брейк-пойнта.

Во втором круге Самсонова встретится либо с чешкой Линдой Носковой, либо с украинкой Катериной Байндль, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Соревнования в Бад-Хомбурге проходят с 25 июня по 1 июля. Призовой фонд турнира составляет $259 тыс. Действующая чемпионка — француженка Каролин Гарсия.

Бад-Хомбург. 1-й круг
25 июня 2023, воскресенье. 19:20 МСК
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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