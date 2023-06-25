Людмила Самсонова стартовала на турнире в Бад-Хомбурге с уверенной победы

Российская теннисистка Людмила Самсонова, вторая сеяная, уверенно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Спортсменка обыграла в первом круге представительницу Болгарии Викторию Томову в двух сетах: 6:1, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Людмила Самсонова по ходу матча восемь раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Виктории Томовой три двойные ошибки и четыре упущенных брейк-пойнта.
Во втором круге Самсонова встретится либо с чешкой Линдой Носковой, либо с украинкой Катериной Байндль, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Соревнования в Бад-Хомбурге проходят с 25 июня по 1 июля. Призовой фонд турнира составляет $259 тыс. Действующая чемпионка — француженка Каролин Гарсия.
- 25 июня 2023
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