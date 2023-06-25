Рублёв: сейчас результат кажется катастрофой, но на самом деле это хорошее выступление

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё поражение в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 25 июня, спортсмен в трёх сетах проиграл казахстанцу Александру Бублику.

«Когда ты видишь список великолепных игроков, которые здесь выступают, то не надеешься оказаться в финале, пройти пару кругов, казалось, уже хорошо. Но когда я дошёл до финала, конечно, хотелось выиграть. Сейчас результат кажется катастрофой, но на самом деле это было хорошее выступление для меня», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

В этом сезоне Андрей Рублёв уже пять раз выходил в финалы турниров, однако пока он одержал победу только в одном: в апреле 2023 года спортсмен выиграл грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло.